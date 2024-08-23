Antalya’da taraftar derneğine kurşun yağmuru

“BEDELİNİ ÖDEYECEKLER”

Dernek yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırı kınandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Bu korkakça eylemi gerçekleştirenlerin, kendilerini cesur sanan, aklı başında olmayan birkaç çoluk çocuktan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ellerine silah alarak güç sahibi olduklarını sanan bu zavallılar, ne yazık ki sadece acizliklerini gözler önüne sermişlerdir.

Bu tür çirkin saldırılar, Antalyaspor taraftarlarının birliğini bozmaya yetmez. Aksine, bizi daha da güçlendirecek, daha da kenetleyecektir. Dün gece yaşanan bu alçakça saldırıya karşılık olarak şunu açıkça ifade etmek isteriz. Biz, her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bilen, yeri geldiğinde en sert şekilde cevap vermekten çekinmeyen bir camiayız."