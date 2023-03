Antalya'da tarlalar ve yollar göle döndü

Karpuz ekili serasını su basan Kerim Top ise, "Mezbaha kenarında bulunan dere her yıl taşmaktadır. Her zaman zarar görüyoruz. Şu an seralarda karpuz ekili ama su bastı. Yetkililerden isteğimiz bu derelerin temizlenmesi. Yılda bir zarara uğruyoruz. Araziye karpuz ekildi, orayı da su götürdü. Yaklaşık 150 bin lira zararımız var." şeklinde konuştu.