Antalya'da taşkın alarmı: Dere taştı, oteli su bastı, 500 turist tahliye edildi

Oteli su basmasının ardından MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çevik, Başkan Yardımcıları Gülsüm Özer, Mustafa Öztürk ve Engin Tüter aynı zamanda MASTOB Başkanı da olan otel sahibi Ahmet Özden'den bilgi aldılar ve her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdiler.