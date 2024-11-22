Antalya'da taşkın alarmı: Dere taştı, oteli su bastı, 500 turist tahliye edildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otel Şarlayık Deresi'nin taşması sonucunda sular altında kalırken oteldeki turistler tahliye edildi.
Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları beraberinde getirdi. Gündoğdu turizm bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel, başta havuz bölümü olmak üzere, zemin katta bulunan restoran, hamam, spa, mutfak, soğuk hava deposu, jeneratör ve işletmeleri sular altında kaldı.