Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine kabin çarptı. Parçalanan kabinde 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Teleferik kazası sonrası diğer kabinlerde mahsur kalan 184 kişi için çalışmalar devam ederken tahliye çalışmaları sırasında 3 kişi daha yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , 15 kabindeki 98 kişinin başarıyla kurtarıldığını açıkladı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek teleferiğin yıllık ağır ve rutin bakımlarının yapıldığını söyledi.
KABİN TELEFERİK DİREĞİNE ÇARPTI
Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki direklerden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre olayda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.