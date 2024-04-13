Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine kabin çarptı. Parçalanan kabinde 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Teleferik kazası sonrası diğer kabinlerde mahsur kalan 184 kişi için çalışmalar devam ederken tahliye çalışmaları sırasında 3 kişi daha yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , 15 kabindeki 98 kişinin başarıyla kurtarıldığını açıkladı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek teleferiğin yıllık ağır ve rutin bakımlarının yapıldığını söyledi.

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 1

KABİN TELEFERİK DİREĞİNE ÇARPTI

Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki direklerden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre olayda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 2

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kimlik tespit çalışmasıyla Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiği, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirlendi.

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 3

HAVA MAHSUR KALDILAR

Kazanın ardından teleferik sistemi durdu, çok sayıda kişi havadaki kabinlerde mahsur kaldı. 

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışma başlatılırken çevre illerden de kurtarma çalışmaları için destek ekipleri geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden 543 personel, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ve  drone görevlendirildiğini açıkladı.

Ekiplerin çalışmasıyla asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi tahliye edildi.

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 4

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 5

"YARALILARIN DURUMU CİDDİYET ARZ ETMİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazada yaralananların sağlık durumunun ciddi olmadığını açıkladı. 

Bakan Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30’u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 6

"CUMHURBAŞKANIMIZ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır.

Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır.

Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır."

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 7

"TELEFERİĞİN BAKIMLARI YAPILDI"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, talihsiz kazada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7'si kazada, 3'ü tahliye sırasında olmak üzere yaralananların sayısının 10 olduğunu söyledi.

Böcek, gazetecilerin sorusu üzerine, teleferiğin 2017'de kendisinden önceki dönemde faaliyete geçtiiğini ve belediye şirketi bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise yaşanan bu acı olay nedeniyle Grup Başkanvekili, 2 genel başkan yardımcısı ve 10 milletvekilinden oluşan heyetle bölgeye geldiklerini belirtti.

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 8

AFAD'ın sosyal medya hesabından, Antalya Konyaaltı'ndaki teleferik hattında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bölgede AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulansın görevlendirildiği belirtildi.

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 9

KAZA NASIL OLDU?

Kazanın sebebine ilişkin soruları da cevaplandıran AFAD Başkanı Okay Memiş, AFAD olarak tüm odaklarının vatandaşların kurtarılmasına yönelik olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Kazanın neden meydana geldiği hakkında soruşturmayı ilgili adli makamlar yapacaktır. Buranın işletmesiyle ilgili olarak da teknik personelle, mühendis arkadaşlarla irtibat halindeyiz. Acaba mekanizmayı çalıştırarak bir netice alınır mı diye düşünüldü, fakat bunun daha riskli olduğu iletildi bize. Biz de bu tavsiye üzerine, devletimizin tüm imkanlarıyla tahliyeleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz."



Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 10

Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 11

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Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 12

TÜNEKTEPE TELEFERİĞİ NEREDE, YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?

605 rakımlı Tünektepe Teleferiği, 2017'de hizmete girdi.

Her biri en fazla sekiz kişiyi taşıyan toplam 36 vagondan oluşan 1706 metrelik hattaki teleferik, sürekli dönüş yaparak, saatte 1200 kişiyi, Sarısu Mesire Alanı’ndan Tünektepe’ye ulaştırabiliyor.

Yolculuk yaklaşık 8,5 dakika sürüyor.

Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 13
Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 14
Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 15
Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı: Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var - 16
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