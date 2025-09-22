Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir ölü, üç yaralı

Antalya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, olayın yeni meydana geldiğini belirterek, "Bir vardiyada oluyor, neden olduğu belli değil. Görüştüğüm Hal Başkanımız, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şu an için bir kişinin öldüğü bilgisi geldi ama net değil." dedi.