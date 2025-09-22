Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir ölü, üç yaralı

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Antalya Valiliği, patlamanın oksijen tüpünden kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiği açıkladı.

Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir ölü, üç yaralı - 1

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan sebze meyve toptancı halindeki işletmede meydana gelen patlama bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Demre Toptancı Hali'ndeki iş yerinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir ölü, üç yaralı - 2

BİR ÖLÜ, ÜÇ YARALI

Patlamada bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir ölü, üç yaralı - 3

Antalya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, olayın yeni meydana geldiğini belirterek, "Bir vardiyada oluyor, neden olduğu belli değil. Görüştüğüm Hal Başkanımız, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şu an için bir kişinin öldüğü bilgisi geldi ama net değil." dedi.

Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir ölü, üç yaralı - 4

OKSİJEN TÜPÜ ŞÜPHESİ  

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayın ilk incelemesine göre patlamanın oksijen tüpü kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir. Patlama sonucunda iş yerinde bulunan 4 vatandaşımız enkaz altından itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılmıştır. ifadelerine yer verildi.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, 1'inin durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, 1 kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER