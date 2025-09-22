Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir ölü, üç yaralı
Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Antalya Valiliği, patlamanın oksijen tüpünden kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiği açıkladı.
Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan sebze meyve toptancı halindeki işletmede meydana gelen patlama bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
Demre Toptancı Hali'ndeki iş yerinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.