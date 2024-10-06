Antalya'da tur teknesi alev alev yandı
Antalya Kumluca'ya bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da bir tur teknesi henüz belirlenemeyen nedenle yanarak küle döndü. Suya batan teknede olay anında kimsenin bulunmaması olası can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Koyu'nda demirli bulunan "Kaptan Adrasan" isimli tur teknesinden saat 14.00 sıralarında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.