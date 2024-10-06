Antalya'da tur teknesi alev alev yandı

Antalya Kumluca'ya bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da bir tur teknesi henüz belirlenemeyen nedenle yanarak küle döndü. Suya batan teknede olay anında kimsenin bulunmaması olası can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 1

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Koyu'nda demirli bulunan "Kaptan Adrasan" isimli tur teknesinden saat 14.00 sıralarında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 2

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken teknenin denizde demirli olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti.

Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 3

Uzun süren mücadelenin ardından itfaiye ekipleri tarafından teknedeki yangın söndürülürken, tur teknesi kullanılamaz hale gelerek sulara gömüldü.

Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 4

Batan teknede yangın sırasında kimsenin bulunmaması olası can kaybının önüne geçti.

Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 5
Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 6
Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 7
Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 8
Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 9
Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 10
Antalya'da tur teknesi alev alev yandı - 11
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