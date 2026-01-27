Antalya'da ve İzmir'de fırtına alarmı verilmişti. Yollar göle döndü, dereler taştı, çatılar uçtu
27.01.2026 02:21
Son Güncelleme: 27.01.2026 10:05
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarda bulunduğu Antalya ve İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkilendi. Sağanak nedeniyle dereler taşarken fırtına da hasara yol açtı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Seralardaki ürünler zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir ve Antalya için sarı kodda bulunmuştu.
Uyarıların ardından fırtına ve sağanak iki kentte de hayatı olumsuz etkiledi.
SARISU DERESİ TAŞTI
Fırtına ve kuvvetli yağış, Antalya kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Kepez ilçesinde bir spor tesisinin çatısı çöktü.
Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın oluştu. Bazı araçlar suyla dolan yollarda kaldı. İtfaiye ekipleri taşkının etkilediği sokaklardaki evlerin garaj, bodrum katı ve otoparklarının su basmaması için çalışma başlattı.
Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yolları geçici olarak ulaşıma kapattı.
AKSU İLÇESİNDE HORTUM
Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.
Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HORTUM SERALARI YIKTI
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen hortum, seralar ve enerji nakil hatlarında hasara yol açtı. Seraları yerle bir eden hortum sahile yakın bölgede bir binanın da balkonlarındaki korkuluk camlarını kırdı.
Enerji nakil hatlarının da kopmasına sebep olan hortum sebebiyle bölge karanlığa gömüldü.
HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
İZMİR
İzmir'de de öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenen rüzgar, akşam saatlerinde yerini kuvvetli gök gürültülü sağanağa bıraktı.
Sağanak nedeniyle başta Buca, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka ilçeleri olmak üzere yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı ve trafikte aksamalar meydana geldi.
Karabağlar, Konak ve Buca'da fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu. Buca'da belediye ekipleri devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Gaziemir ilçesinin bazı bölgelerinde kısa süreli dolu yağdı.
Konak'ta Kemeraltı Çarşısı'nda da bazı iş yerlerini su bastı, iş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalıştı.
Urla ilçesinde biriken su nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak Çeşme'de de etkili oldu. Alaçatı Mahallesi Ayşekadın Hamamı Sokak'ta rüzgar ve yağmurun etkisiyle çöp konteynerleri sürüklendi. Konteynerlerin suyun akışını engellemesi sonucu sokakta su birikti, bazı evleri su bastı.
Vatandaşlar, konteynerleri çekerek sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.