Antalya'da yangın çıktı: Alevlere ne inekler ne de çoban aldırdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöp ve molozların döküldüğü bir alanda yangın çıktı. Çöplerle beslenen inekler alandan ayrılmadı. Çobanın ise alevlere rağmen sürüyü uzaklaştırmaması dikkat çekti.
Antalya'da Kum mevkiinden yükselen yoğun dumanlar, Manavgat şehir merkezi ile D-400 Karayolu'nda seyir halindeki sürücülerde endişeye yol açtı.
Olay sırasında yangın bölgesinde bulunan inek sürüsünün çöp ve bitki atıklarıyla beslenmeye devam etmesi dikkat çekti.