Antalya'da yangın çıktı: Alevlere ne inekler ne de çoban aldırdı

ÇOBAN SÜRÜYÜ UZAKLAŞTIRMADI

Yangın sırasında ilginç bir görüntü de ortaya çıktı. Arazideki çöplerin içinde otellerden getirilen ağaç dalları, bitki atıkları ve muz serası artıklarıyla beslenen bir inek sürüsü, yangına aldırış etmeden alanda kalmaya devam etti.

Sürünün başındaki çobanın, alevlerin yaklaştığı anlarda bile hayvanları uzaklaştırmaya gerek duymadığı görüldü.