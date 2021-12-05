Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da Sırrı Paşa Konağı'nın yaklaşık 250 yıllık olduğunu söyleyerek, "Kentte, Kaleiçi'nden sonra ilk yerleşim olan mahallede çok sayıda kullanılmayan konak var. Bu konaklarda maalesef izinsiz şekilde insanlar kalıyor" dedi.