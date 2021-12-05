Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Sırrı Paşa Konağı'nda yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, konakta izinsiz kaldığı öğrenilen bir kadının, pencereden atlayarak kurtulduğu belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.12.2021 - 17:43

Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu - 1

'da çıkan yangında tarihi konak kullanılmaz hale geldi.

Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu - 2

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde 2 katlı tarihi Sırrı Paşa Konağı'ndan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu - 3

Bu sırada konakta izinsiz kaldığı öğrenilen bir kadın, pencereden atlayarak kurtuldu.

Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu - 4

Ayağında kırık olduğu tespit edilen ve sinir krizi geçiren kadın, güçlükle hastaneye götürüldü.

Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu - 5

Bölgeye gelen 5 itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu - 6

Konağın ahşap çatısının zaman zaman çökmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu - 7

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu - 8

Konak sahibi Mehmet Ali Yılmaz, dedelerinden kalma konağın yanmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Antalya'da yangın: Pencereden atlayarak kurtuldu - 9

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da Sırrı Paşa Konağı'nın yaklaşık 250 yıllık olduğunu söyleyerek, "Kentte, Kaleiçi'nden sonra ilk yerleşim olan mahallede çok sayıda kullanılmayan konak var. Bu konaklarda maalesef izinsiz şekilde insanlar kalıyor" dedi.

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