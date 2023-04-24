Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kamyondan üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3'ü hayatını kaybetti.

Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 1

Olay, dün öğle saatlerinde Altınova Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin arkasında meydana geldi. Özel bir beton firmasına ait kamyon, içerisinde beton atık suyunu boş araziye döktü.

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Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 2

Bölgede taşlar arasında bulunan 5 yavru köpek, atık suları içinde kaldı. Köpeklerin yardımına çevredekiler koştu.

Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 3

Yavruları alandan çıkartıp temizlemeye çalışanlar, daha sonra durumu Kepez Belediyesi'ne bildirdi. Hayvanseverlerce kliniğe götürülen yavrulardan 3'ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 4

Kepez Belediyesince yapılan incelemede, beton atığı suyu döken firmanın sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve olayın tekrarlanmaması konusunda uyarıldı.

Antalya'da yavru köpeklere beton atık suyu katliamı - 5

Yavruların üzerine beton atığının dökülmesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, anne köpeğin ıslanan yavrularına yaklaşamadığı görüldü.

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