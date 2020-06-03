Antalya'da yeni normal: Deniz, kum, güneş ve maske

Antalya'da 1 Haziran itibarıyla sahile giriş yasağının kalkmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tatilcilerin akınına uğradı.

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DHA 03.06.2020 - 15:36

Corona virüs önlemleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller alınan önlemler kapsamında yeniden açıldı.

Konyaaltı Sahili'ne gelenler, fiziki mesafe kuralına uyup maske takarak güneşlendi.

Maske takanların yoğunlukta olduğu plajda, denize girenlerin yanı sıra güneşlenenler de oldu.

Bugün sokağa çıkma izni olan 0-18 yaş arası çocuklar da denizin tadını çıkaranlar arasındaydı. Anne ve babalarının gözetiminde olan çocuklar, yüzlerinde maskeyle koşup oynadı.

Sahilde güneşlenen bir vatandaş ise, ''Maskeyle güneşleniyoruz. Fakat yüzümüzde güneş yanığı izi olmaması için arada çıkartarak güneşlenmeye devam ediyoruz" dedi.