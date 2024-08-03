Antalya'da yeni rekor: Sayısı 9 milyonu geçti
Antalya temmuz ayı sonu itibarıyla da yeni bir rekora imza attı. Bu yıl 7 aylık dönemde kente hava yoluyla toplam 9 milyon 58 bin kişi, temmuz ayında ise 2 milyon 742 bin turist geldi.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan aldığı verilere göre, Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 2024 yılı temmuz ayı sonu itibarıyla 9 milyon 58 bin 186 kişi oldu.
Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 7 ayda kente gelen turist sayısında yüzde 10'luk artış gerçekleşti. Turist sayısındaki artış kişi olarak ise 827 bin 814 kişi olarak açıklandı. Bu yıl 1 Ocak'tan 31 Temmuz'a kadarki süreçte Antalya'ya hava yoluyla gelen turistlerin 8 milyon 495 bin kişisini yabancılar, 562 bin kişisini de gurbetçiler oluşturdu.
Gurbetçi turist sayısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10'u aşan yükselme gerçekleşti.