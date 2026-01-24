Antalya'da yollar göle döndü. Rögarlar taşıp araçlar mahsur kaldı
24.01.2026 08:38
İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından sarı kodlu uyarı verilen Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taşıp, yollar adeta göle dönerken çok sayıda araç da mahsur suda mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kod verdiği Antalya'da gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.
Şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha kadar sürdü.
Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle döndü, rögarlar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı.
Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı.
KALDIRIMDAN İLERLEDİLER
Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı.
Kentin işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nın bazı noktalarında mahsur kalan araçları gören diğer sürücüler ise çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.
Öte yandan yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.