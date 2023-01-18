Antalya'da zirvede kar yağışı

1,5 METREYE YAKLAŞAN NOKTALAR OLDU

Antalya'da Saklıkent başta olmak üzere Beydağları, son yağışlarda hem Türkiye hem Avrupa'da en fazla kar yağışı alan bölge oldu.

Kar kalınlığı 115 santimetreye ulaşan Saklıkent'in Alpler'i bile geçtiği kaydedildi.