Antalya’da akrabaların arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’da akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı. Hala ve dayı çocukları arasındaki kavgada Ali Erdem isimli kişinin av tüfeğiyle açtığı ateşte Abdül Oktay Kaya yaşamını yitirdi. Olayda Nevzat Kaya ve Selçuk Kaya yaralandı. Nevzat Kaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Antalya’da akrabaların arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Antalya’da akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Manavgat’a bağlı Yeniköy Mahallesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba Kaya ve Erdem aileleri, sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere buluştu.

Her iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.

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Antalya’da akrabaların arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - 2

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü haber alan Ali Erdem, motosikletiyle bölgeye geldi.

Ali Erdem’in av tüfeğiyle ateş açması sonucu Abdül Oktay Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Nevzat Kaya, götürüldüğü hastanedeki müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi.

Saçmaların kulağına isabet ettiği Selçuk Kaya ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Abdül Oktay Kaya’nın cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Antalya’da akrabaların arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - 3

Jandarma ekipleri, Ali Erdem’i yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin kullandığı tüfek ve geldiği motosikleti ise olay yeri yakınında ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Hala ve dayı çocukları olan iki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve olası olaylar nedeniyle jandarma komando timleri mahallede önlem aldı.
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