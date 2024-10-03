Antalya’da akrabaların arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Jandarma ekipleri, Ali Erdem’i yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin kullandığı tüfek ve geldiği motosikleti ise olay yeri yakınında ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Hala ve dayı çocukları olan iki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve olası olaylar nedeniyle jandarma komando timleri mahallede önlem aldı.