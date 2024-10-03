Antalya’da akrabaların arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya’da akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı. Hala ve dayı çocukları arasındaki kavgada Ali Erdem isimli kişinin av tüfeğiyle açtığı ateşte Abdül Oktay Kaya yaşamını yitirdi. Olayda Nevzat Kaya ve Selçuk Kaya yaralandı. Nevzat Kaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Antalya’da akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Manavgat’a bağlı Yeniköy Mahallesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba Kaya ve Erdem aileleri, sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere buluştu.Her iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.