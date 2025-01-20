Antalya’da bir mahallenin kundaklanma korkusu: Önce siteyi sonra kuaförü ateşe verdi
Antalya’da bir kuaför dükkanını yakma girişiminde bulunan madde bağımlısı İbrahim A.’nın serbest bırakılması, mahalleliyi tedirgin etti. İbrahim A.’nın yakmaya çalıştığı kuaförün işletmecisi Tangül Dinekli, “Sürekli serbest bırakılıyor, bir işlem yapılmıyor ve biz artık çok korkuyoruz.” dedi. İbrahim A.’nın daha önce de bir siteyi yakmaya çalıştığını söyleyen mahalleli iste korku içinde...
Antalya’da bir mahallede kundaklama endişesi yaşanıyor.