Antalya’da bir mahallenin kundaklanma korkusu: Önce siteyi sonra kuaförü ateşe verdi

MAHALLELİ TEDİRGİN

İbrahim A.’nın kundaklama girişimi mahalleliyi de tedirgin etti.

Madde bağımlısı olduğu ifade edilen İbrahim A.’nın mahallede daha önce de kundaklama eylemleri olduğunu belirten İsmet Gedik, “Daha önce iki kez bu siteyi yaktı. Ondan sonra bir de kuaföre gitmiş. Orada bir hadise yapmış. Biz içeri girmesini istiyoruz. Madde bağımlısı kendisi. Vuruyor, bir şey dedin mi hemen seni dövmeye kalkıyor. O gün birinin kafasına odunla vurmuş. Mahalleli olarak rahatsızız.” ifadelerini kullandı.