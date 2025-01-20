Antalya’da bir mahallenin kundaklanma korkusu: Önce siteyi sonra kuaförü ateşe verdi

Antalya’da bir kuaför dükkanını yakma girişiminde bulunan madde bağımlısı İbrahim A.’nın serbest bırakılması, mahalleliyi tedirgin etti. İbrahim A.’nın yakmaya çalıştığı kuaförün işletmecisi Tangül Dinekli, “Sürekli serbest bırakılıyor, bir işlem yapılmıyor ve biz artık çok korkuyoruz.” dedi. İbrahim A.’nın daha önce de bir siteyi yakmaya çalıştığını söyleyen mahalleli iste korku içinde...

Antalya’da bir mahallenin kundaklanma korkusu: Önce siteyi sonra kuaförü ateşe verdi - 1

Antalya’da bir mahallede kundaklama endişesi yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da bir mahallenin kundaklanma korkusu: Önce siteyi sonra kuaförü ateşe verdi - 2

Daha önce bir binanın deposunu ateşe veren madde bağımlısı İbrahim A., 13 Ocak günü de Tangül Dinekli’ye ait kadın kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı.

Antalya’da bir mahallenin kundaklanma korkusu: Önce siteyi sonra kuaförü ateşe verdi - 3

Yangını güvenlik kamerasından fark eden iş yeri sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya’da bir mahallenin kundaklanma korkusu: Önce siteyi sonra kuaförü ateşe verdi - 4

Olay sonrası mahalleli ile İbrahim A. arasında takip yaşandı.

İbrahim A., kendisini kovalayıp üzerine gelen bir mahallelinin başına sopayla vurup kaçtı.
Antalya’da bir mahallenin kundaklanma korkusu: Önce siteyi sonra kuaförü ateşe verdi - 5

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı İbrahim A.’nın serbest bırakılması üzerine korktuğunu dile getiren işletme sahibi Tangül Dinekli, “Birebir şahsımıza olan bir şey değil, tüm mahalleyi kundaklayan bir kişi. Sürekli serbest bırakılıyor, bir işlem yapılmıyor ve biz artık çok korkuyoruz.” diye konuştu.

Bu durumun psikolojisini etkilediğini anlatan Dinekli, yetkililerden yardım istedi.

Antalya’da bir mahallenin kundaklanma korkusu: Önce siteyi sonra kuaförü ateşe verdi - 6

MAHALLELİ TEDİRGİN

İbrahim A.’nın kundaklama girişimi mahalleliyi de tedirgin etti.

Madde bağımlısı olduğu ifade edilen İbrahim A.’nın mahallede daha önce de kundaklama eylemleri olduğunu belirten İsmet Gedik, “Daha önce iki kez bu siteyi yaktı. Ondan sonra bir de kuaföre gitmiş. Orada bir hadise yapmış. Biz içeri girmesini istiyoruz. Madde bağımlısı kendisi. Vuruyor, bir şey dedin mi hemen seni dövmeye kalkıyor. O gün birinin kafasına odunla vurmuş. Mahalleli olarak rahatsızız.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER