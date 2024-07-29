Antalya'daki elektrik hattı da kül oldu: Bölgeye elektrik verilemiyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde başlayan ve soğutma çalışmaları devam eden orman yangınında yangına neden olan elektrik hattının küle döndü. Mahalledeki elektrik sorunu ise devam ediyor.

Antalya'daki elektrik hattı da kül oldu: Bölgeye elektrik verilemiyor - 1

Antalya’nın Serik İlçesine bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler mevkiinde dün öğlen saatlerinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan ve geniş bir alanı etkileyen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'daki elektrik hattı da kül oldu: Bölgeye elektrik verilemiyor - 2

43 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 10 su ikmal aracı, 4 dozer, 22 hizmet aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edilen yangın nedeniyle 30 evde boşaltılmıştı.

Antalya'daki elektrik hattı da kül oldu: Bölgeye elektrik verilemiyor - 3

Yangın nedeniyle bazı sera ve evler zarar görürken yetkililerin bölgede zarar tespit çalışmaları da başladı. Yangının ilk çıktığı noktada ise elektrik direklerinin küle döndüğü görüldü.

Antalya'daki elektrik hattı da kül oldu: Bölgeye elektrik verilemiyor - 4

Direklerden geriye üst kısımlarında bulunan demir parçalar ve porselen izolatörler kaldı.

Antalya'daki elektrik hattı da kül oldu: Bölgeye elektrik verilemiyor - 5

BÖLGEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Elektrik tellerinin yanan direkler nedeniyle yerlerde olduğu görülürken yer yer tellerde kopmalar olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'daki elektrik hattı da kül oldu: Bölgeye elektrik verilemiyor - 6

Kopan hat nedeniyle bölgenin büyük kısmında elektrik verilemezken vatandaşlar buzdolaplarında bulunan malzemeleri elektrik olan noktalarda bulunan yakınlarına götürdü.

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