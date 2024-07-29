Antalya'daki elektrik hattı da kül oldu: Bölgeye elektrik verilemiyor
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde başlayan ve soğutma çalışmaları devam eden orman yangınında yangına neden olan elektrik hattının küle döndü. Mahalledeki elektrik sorunu ise devam ediyor.
Antalya’nın Serik İlçesine bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler mevkiinde dün öğlen saatlerinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan ve geniş bir alanı etkileyen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.