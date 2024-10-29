Antalya’daki kaçak Rus okulları için yeni karar: Taahhüt verdiler, mühürleri söküldü

Antalya’da oyun parkı adı altında Rus ve Ukraynalı çocuklara kaçak eğitim veren altı işletmeden beşi mühürlendi. Kapatılan kaçak okulların mühürleri, izinsiz eğitim faaliyetinde bulunmayacaklarına dair taahhütleri doğrultusunda kaldırıldı. Okullar, ruhsatlarındaki gibi oyun parkı olarak hizmet verebilecek.

Antalya’daki kaçak Rus okulları için yeni karar: Taahhüt verdiler, mühürleri söküldü - 1

Rus ve Ukrayna vatandaşları, turizmde olduğu gibi yerleşik hayatta da Antalya’yı tercih ediyor.

İki ülke arasındaki savaş sonrası yoğun göç alan Antalya’da bu ülkelerden vatandaşların çocuklarının devam ettiği kaçak yedi okul olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’daki kaçak Rus okulları için yeni karar: Taahhüt verdiler, mühürleri söküldü - 2

Konyaaltı Belediyesi’nden aldıkları oyun parkı ve parti organizasyon hizmeti ruhsatları ile çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimi verilen ve tamamı Konyaaltı’nda bulunan bu işletmelerden altısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon incelemeleri sonucu mühürlendi.

Antalya’daki kaçak Rus okulları için yeni karar: Taahhüt verdiler, mühürleri söküldü - 3

MÜHÜRLERİ KALDIRILDI

Kapatılan altı işletmeden beşinin mührü, kaçak eğitim faaliyetinde bulunmayacaklarına yönelik verdikleri taahhütler üzerine kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Konyaaltı İlçe İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yerinde yapılan denetimler sonucunda, oyun parkı ve parti organizasyon hizmeti ruhsatları bulunan Coworking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi, Babyboom, Kids Galaxy, ruhsatı bulunmayan Garden Care adlı yerlere Rusya ve Ukrayna vatandaşı çocukların gittiği, kreş ve anaokulu gibi izinsiz eğitim faaliyeti yapıldığı ifade edildi.

Puzzle Yapboz Aile ve Çocuk Terapi Derneği olarak faaliyet gösteren binada ise yabancı uyruklu çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimleri verildiğinin tespit edildiği açıklandı.

Antalya’daki kaçak Rus okulları için yeni karar: Taahhüt verdiler, mühürleri söküldü - 4

TAKİP EDİLMEYE DEVAM EDİLECEKLER

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Faaliyetleri Meslek Komitesi’nden meclis üyesi ve Özel Okullar Platformu sözcüsü Kenan Çelik, Antalya Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün şikayetler üzerine gerekli denetimleri yapıp, Rus okulu adı altında kaçak eğitim faaliyeti yürüten işletmelerin hemen hemen hepsinin kapatıldığını söyledi.

Antalya’daki kaçak Rus okulları için yeni karar: Taahhüt verdiler, mühürleri söküldü - 5

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kapatma kararına karşı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alan Coworking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin itirazının reddedildiğini, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesinin ardından 2 Ekim günü mühürlendiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

“21 Ekim tarihinde bu oyun merkezi ruhsatıyla faaliyet gösteren kurum sahiplerinin Antalya Valiliğine izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmayacaklarına dair taahhüt vermesi sonucu bu iş yerlerinin kapalılık hali sonlandırıldı.

Yani mühürler kaldırıldı. Ama bu şu demek, 'Yani siz belediyeden aldığınız oyun evi ruhsatı dışında ya da işte coworking faaliyetleri dışında bir faaliyet yapamazsınız' demektir.

Taahhüt de bunu içeriyor. Ya da şöyle bir yola gitmeleri gerekiyor, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak fiziki koşullarının el verdiği devlete bağlı bir eğitim kurumu olabilirler. Biz bunların yakın takipçisi olacağız.”
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