Antalya’daki kaçak Rus okulları için yeni karar: Taahhüt verdiler, mühürleri söküldü

MÜHÜRLERİ KALDIRILDI

Kapatılan altı işletmeden beşinin mührü, kaçak eğitim faaliyetinde bulunmayacaklarına yönelik verdikleri taahhütler üzerine kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Konyaaltı İlçe İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yerinde yapılan denetimler sonucunda, oyun parkı ve parti organizasyon hizmeti ruhsatları bulunan Coworking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi, Babyboom, Kids Galaxy, ruhsatı bulunmayan Garden Care adlı yerlere Rusya ve Ukrayna vatandaşı çocukların gittiği, kreş ve anaokulu gibi izinsiz eğitim faaliyeti yapıldığı ifade edildi.

Puzzle Yapboz Aile ve Çocuk Terapi Derneği olarak faaliyet gösteren binada ise yabancı uyruklu çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimleri verildiğinin tespit edildiği açıklandı.