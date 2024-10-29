Antalya’daki kaçak Rus okulları için yeni karar: Taahhüt verdiler, mühürleri söküldü
Antalya’da oyun parkı adı altında Rus ve Ukraynalı çocuklara kaçak eğitim veren altı işletmeden beşi mühürlendi. Kapatılan kaçak okulların mühürleri, izinsiz eğitim faaliyetinde bulunmayacaklarına dair taahhütleri doğrultusunda kaldırıldı. Okullar, ruhsatlarındaki gibi oyun parkı olarak hizmet verebilecek.
Rus ve Ukrayna vatandaşları, turizmde olduğu gibi yerleşik hayatta da Antalya’yı tercih ediyor.
İki ülke arasındaki savaş sonrası yoğun göç alan Antalya’da bu ülkelerden vatandaşların çocuklarının devam ettiği kaçak yedi okul olduğu tespit edildi.