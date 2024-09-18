Antalya'daki kaçak Rus okulları mühürlendi
Antalya'da "oyun evi" adı altında eğitim ve okul faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kaçak Rus okulları, valilik kararıyla mühürlendi.
Ruslar başta olmak üzere Sovyetler Birliği'nden dağılan ülkelerin vatandaşları olarak bilinen BDT ülkeleri vatandaşlarının en çok tercih ettiği Antalya'da, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan göçle birlikte birçok sektörde kaçak faaliyetlere karşı denetim ve mücadele sürüyor.
Bu ülkelerden gelenlerin tespit edilen kaçak faaliyetleri yetkili birimlerce durduruluyor ve idari para cezaları uygulanıyor.