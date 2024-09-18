Antalya'daki kaçak Rus okulları mühürlendi

Antalya Valiliği'nin ağustos ayı verilerine göre, toplam 128 bin 103 yerleşik yabancıdan 32 bin 450'si Rusya, 20 bin 73'ü Kazakistan, 15 bin 272'si Ukrayna, 10 bin 754'ü Kırgızistan olmak üzere çoğunluğunu BDT ülkeleri vatandaşları oluşturuyor.

Kentte bu ülkelerden gelenlerin çocuklarının Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen, Milli Eğitim Bakanlığı izinli Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı'ndaki 3 Rus okulunun yanı sıra, son iki yıldır çok sayıda kaçak okul faaliyeti olduğu ortaya çıktı.