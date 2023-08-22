Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı

Cinayet şüphelisi Mehmet Yavlak, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken, burada önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınıp, Cinayet Masası bürosuna götürülen Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği öğrenildi.
Yavlak, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Yavlak, basın mensuplarının "Karını neden öldürdün, pişman mısın?" sorularını yanıtsız bıraktı.