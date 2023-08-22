Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı, kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan Mehmet Yavlak, evine kıyafetlerini almaya gelince, polis tarafından yakalandı.

Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı - 1

Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı - 2

Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak, dün sabah tartıştı.

Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı - 3

Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir marketin şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla takip etti. Tedirginlik yaşayan Sümeyye Yavlak ile market çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı - 4

DEPODA BIÇAKLADI

Bu sırada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi. Ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırıp, eşini defalarca kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Gelen sağlık ekibi, Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı - 5

Yavlak’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken yapılan otopside vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi olduğu belirlendi.

Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı - 6

Cinayet şüphelisi Mehmet Yavlak, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken, burada önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınıp, Cinayet Masası bürosuna götürülen Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği öğrenildi.

Yavlak, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Yavlak, basın mensuplarının "Karını neden öldürdün, pişman mısın?" sorularını yanıtsız bıraktı. 

Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı - 7

ISPARTA'DA DEFNEDİLECEK

Yavlak'ın Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, işlemlerinin ardından kız kardeşleri ve enişteleri tarafından alındı.

Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı - 8

Yavlak'ın cenazesi, defnedilmek üzere Isparta Asri Mezarlığı'na götürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER