Antalya'daki markette vahşet: Eş katili koca evinde yakalandı

DEPODA BIÇAKLADI

Bu sırada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi. Ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırıp, eşini defalarca kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Gelen sağlık ekibi, Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.