Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Kumluca ve Finike'de 11 Aralık'ta akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, iki ilçede hayatı felç etti.

Kumluca'da yağmur ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı ile 3 dere taştı.