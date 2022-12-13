Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken temizlik çalışmaları da devam ediyor. Su basan ev ve iş yerleri ile çamur ve balçıkla dolan yollar, görevliler, gönüllüler ve jandarma personelince temizleniyor.

Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - 1

Kumluca ve Finike'de 11 Aralık'ta akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, iki ilçede hayatı felç etti.

Kumluca'da yağmur ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı ile 3 dere taştı.

Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - 2

Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp, sürüklendi.

Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ile müstakil evleri su bastı.

Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - 3

FİNİKE'DE SEL FELAKETİNİN BOYUTU

Sel, Finike'de de büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri su altında kalırken, araçlar selde sürüklendi.

Sel sırasında bir evle beraber istinat duvarı yıkıldı. Kale Mahallesi'nde su basan evdeki Suriyeli 4 çocuk, ekiplerce kurtarıldı.

Selin vurduğu Kumluca ve Finike'de, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime dün ara verildi.

Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - 4

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçede metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştüğünü belirterek, İskele, Yeşilyurt ve Sahilkent mahallelerinin zarar gördüğünü aktardı.

Geyikçi, "Evlerimizin alt katlarını su bastı. Seralarımıza da su bastı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Barınmaları için yer ayarlıyoruz. Kumluca kadar hasarımız yok ama bizde de var" dedi.

Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - 5

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kumluca'da selden etkilenen sera ve iş yerlerinde incelemede bulundu.

Bakan Soylu, sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı.

Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - 6

Sel sonrası tüm kurum ve kuruluşlar, zarar gören Kumluca ve Finike için seferber oldu.

Belediyelerin temizlik ekipleri, AFAD görevlileri, gönüllüler de kentteki çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler de çalışmalara katıldı. Ekipler, evini ve iş yerini su basanların temizlik çalışmalarına yardım etti.

Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - 7

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibi de bu sabah sel bölgesine gelip, çalışmaya başladı.

Finike ile Kumluca'daki okullar ise bugün yeniden eğitim-öğretime başladı.

Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - 8

DÜŞEN PLAKALAR AĞACA ASILDI

Diğer yandan Antalya ve ilçelerinde etkili olan yağmur nedeniyle birçok aracın plakası düştü.

Esnaf, sürücülerin kolayca bulabilmesi için düşen plakaları direğe ve ağaçlara astı. Metin Kasapoğlu Caddesi'nde ağaç, plakalarla doldu.

Antalya'daki selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - 9

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