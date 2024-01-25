Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı
Antalya’da motokurye Ali Diken ile Zeynep Ece Aksay’ın Zeynel Boyacı tarafından öldürülüp, gömülmesi olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Boyacı’nın motokurye Ali Diken’i olay yerinde, baldızını ise evinde öldürdüğü belirlendi. Polis, cesetlerin bulunduğu yerde üçüncü bir ceset olma ihtimaline karşı arama yaptı.
Motokurye Ali Diken ile Zeynep Ece Aksay isimli kadının öldürülmesi olayında yeni ayrıntılara ulaşıldı.
İki kişinin cesedinin gömüldüğü yerde, polis üçüncü bir ceset olabileceği ihtimaline karşı kazı ve arama çalışması başlattı.