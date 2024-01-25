Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı

AYNI YERDE BALDIZININ CESEDİ DE BULUNDU

Zeynel Boyacı’nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Ali Diken’in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesede daha ulaştı.

Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay’a ait olduğunu söyledi.