Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı

Antalya’da motokurye Ali Diken ile Zeynep Ece Aksay’ın Zeynel Boyacı tarafından öldürülüp, gömülmesi olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Boyacı’nın motokurye Ali Diken’i olay yerinde, baldızını ise evinde öldürdüğü belirlendi. Polis, cesetlerin bulunduğu yerde üçüncü bir ceset olma ihtimaline karşı arama yaptı.

Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı - 1

Motokurye Ali Diken ile Zeynep Ece Aksay isimli kadının öldürülmesi olayında yeni ayrıntılara ulaşıldı.

İki kişinin cesedinin gömüldüğü yerde, polis üçüncü bir ceset olabileceği ihtimaline karşı kazı ve arama çalışması başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı - 2

MOTOKURYE ALİ DİKEN 20 ARALIK’TAN BERİ ARANIYORDU

Antalya’da motokurye olarak çalışan Ali Diken’den 20 Aralık’tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu.

Polis, Diken’in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak’ta bir televizyon programına katıldı.

Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken’i öldürdüğünü itiraf etti.
Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı - 3

CİNAYETİ İTİRAF EDİP, GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Kendisine ağır küfürler ettiği için Diken’i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya’ya getirilen Boyacı, Diken’i gömdüğü yeri polislere gösterdi.
Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı - 4

Kundu Mahallesi Sahil Caddesi’ndeki boş arazide Obert adlı kadavra arama köpeğinin de katıldığı aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken’in cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı - 5

AYNI YERDE BALDIZININ CESEDİ DE BULUNDU

Zeynel Boyacı’nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Ali Diken’in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesede daha ulaştı.

Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay’a ait olduğunu söyledi.
Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı - 6

Cesetler, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zeynep Ece Aksay’ın ailesinin, geçen 13 Ağustos’ta kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı - 7

YENİ AYRINTILARA ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemede, Zeynel Boyacı’nın Ali Diken’i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay’ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı - 8

ÜÇÜNCÜ CESET İHTİMALİ

Polis ekipleri 2 cesedin bulunduğu alanda, her ihtimale karşı üçüncü bir ceset olasılığına karşı bugün, sabah saatlerinden itibaren kepçe ve kadavra arama köpeği Obert ile arama çalışması yaptı.

Ekipler gün içerisinde noktaya ikinci bir kepçe getirerek çalışmalarını sürdürürken bütün alanın aranacağı öğrenildi.
Antalya’daki vahşette yeni ayrıntılar: Üçüncü ceset ihtimali üzerine kazı başlatıldı - 9

Aramaların bugün sonuçlanmaması halinde yarın devam edilecek.

Zeynel Boyacı’nın ifade alma işlemlerinin, Cinayet Büro Amirliği’nde devam ettiği bildirildi.
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