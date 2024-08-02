Antalya’daki korkunç cinayetlerde yeni ayrıntı: Ceset için çuval almaya giderken yakalandı

ÇUVAL ALMAYA GİDİYORDU

Mehmet Altın’ın, Bulutcan Çilli’nin cesedini koymak için evden çıkıp çuval almaya giderken İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Altın, ifadesinde bir süre sohbet ettiklerini, alkol alıp almama ve bazı konular yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma küfürleşmeye dönünce Aynur Çilli'nin başına keser ve taşla vurup çocuğu da yanına alarak gittiğini söylediği öğrenildi.

BİRİNİN 17, DİĞERİNİN 20 SUÇ KAYDI VAR

Mehmet Altın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Altın'ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli'nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.