Antalya’daki korkunç cinayetlerde yeni ayrıntı: Ceset için çuval almaya giderken yakalandı
Antalya’da Aynur Çilli’yi ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli’yi de boğarak öldüren Mehmet Altın’ın, küçük çocuğun cesedini koymak için çuval almaya gittiği sırada yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Altın’ın jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Antalya’da anne ile oğlunun öldürüldüğü olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olay, dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde meydana geldi.
Sevgili olan Aynur Çilli ve Mehmet Altın, 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki evde kadının 2 oğluyla birlikte yaşamaya başladı.
Dün sabah saatlerinde Aynur Çilli, oğlu Bulutcan Çilli ve sevgilisi Mehmet Altın, Döşemealtı’daki Duacı Mahallesi’ndeki ormana gitti.
Burada çıkan tartışmada Altın, keserle Aynur Çilli’ye vurdu.
Altın, oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra başına taşla defalarca vurdu.
Sevgilisini başını ezerek öldüren Mehmet Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti.
Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü Bulutcan’ı da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğup el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı.