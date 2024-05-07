Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi”

“DİREĞİ TUTAN CİVATALAR ELLE BİLE AÇILABİLİR HALDE”

İddianamede kazanın neden yaşandığını gözler önüne seren ayrıntılara yer verildi. Buna göre, kazaya sebep olan direği tutan cıvataların sıkı olmadığı, elle bile çevrilere açılabildiği vurgulandı.

Cıvataların üzerinde korozyon olduğu da belirlendi. Yıkılan direğin üzerinde takılı bulunan makara sisteminin iç kısmının yıpranmış olduğu belirtildi.