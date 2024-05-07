Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi”

Antalya’da yaşanan teleferik kazasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı. Savcılık, teleferik hattının işletmecisi ANET şirketinin eski genel müdürü, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü asli kusurlu buldu. İddianamenin ayrıntılarında, devrilen direği tutan cıvataların sıkı olmadığı, elle bile çevrilerek açılabildiği tespitine yer verildi. Savcılık, Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istedi.

Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi” - 1

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 36 sayfadan oluşuyor.

İddianamede, 12 sanığa trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma ile taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçları yöneltildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi” - 2

KOCAGÖZ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Savcılık, teleferik hattının işletmecisi ANET’in eski genel müdürü, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 12 kişiden 7’sini asli, 5’ini ise tali kusurlu buldu.

Savcı, bakım tarihi dönemindeki yetki devrinin gerçekleşmiş olmasının, sorumluluğu ortadan kaldırmadığına kanaat getirerek, Kocagöz’ü asli kusurlu buldu.
Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi” - 3

“DİREĞİ TUTAN CİVATALAR ELLE BİLE AÇILABİLİR HALDE”

İddianamede kazanın neden yaşandığını gözler önüne seren ayrıntılara yer verildi. Buna göre, kazaya sebep olan direği tutan cıvataların sıkı olmadığı, elle bile çevrilere açılabildiği vurgulandı.

Cıvataların üzerinde korozyon olduğu da belirlendi. Yıkılan direğin üzerinde takılı bulunan makara sisteminin iç kısmının yıpranmış olduğu belirtildi.
Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi” - 4

“MEKANİK BAKIM GÖREVLİSİNİN ASIL MESLEĞİ GARSONLUK”

İddianamede ihmaller zincirinin yanı sıra işleyişteki eksikliklere de dikkat çekildi. O eksikliklerden biri yüklenici firmanın onarım ve teknikten sorumlu 3 görevlisinin ustalık ve yetkinlik belgesi olmaması…

Şirkette mekanik bakım görevlisi olarak 3,5 ay önce işe başlayan kişinin asıl mesleğinin garsonluk olduğu belirtildi.

Diğer bir bakım görevlisinin de lise mezunu olduğu ve bakım konusunda herhangi bir eğitiminin olmadığı, işi usta-çırak ilişkisiyle öğrendiği yer aldı.
Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi” - 5

Savcılık iddianamesinde teleferik hattında yapılan bakımlara ilişkin faturalardaki çelişkilere de dikkat çekildi. İddianameye göre; hat boyunca toplam 196 makara yer alıyordu. Bu makaraların 42’sinin her bakımda değişmiş olduğu bakım fişlerinde yazıyordu.

Ancak 196 makaranın da tornalanarak yerine takıldığı belirtiliyordu.

Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi” - 6

Yeni takılan makaraların neden tornalandığı ile ilgili bir not da yer almıyordu.

Savcı bu durumu şüpheli buldu.

Teleferik hattındaki kazaya ilişkin yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi” - 7

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

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