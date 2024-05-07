Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi”
Antalya’da yaşanan teleferik kazasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı. Savcılık, teleferik hattının işletmecisi ANET şirketinin eski genel müdürü, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü asli kusurlu buldu. İddianamenin ayrıntılarında, devrilen direği tutan cıvataların sıkı olmadığı, elle bile çevrilerek açılabildiği tespitine yer verildi. Savcılık, Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istedi.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 36 sayfadan oluşuyor.İddianamede, 12 sanığa trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma ile taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçları yöneltildi.