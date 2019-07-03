NTV

Antalya'dan sıcak hava manzaraları

Anadolu Ajansı, ntv.com.tr

Antalya'da sıcak hava artan nem oranı ile birlikte vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Sıcaklığın yarından itibaren kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

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    Antalya'da sıcak hava ve nem hayatı olumsuz etkiliyor.
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    Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 60'lara kadar yükseldi.
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    Yüksek nem oranının hissedilen sıcaklığı artırması nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere koştu.

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    Başta Konyaaltı Sahili olmak üzere plajlarda yoğunluk yaşandı. 

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    Çok sayıda kişi denizde yüzerken, bazıları ise su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

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    SICAKTAN BUNALAN KÖPEK BUZDOLABINA GİRDİ

    SICAKTAN BUNALAN KÖPEK BUZDOLABINA GİRDİ

    Sıcak hava ve nem vatandaşların yanı sıra hayvanları da etkiliyor.

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    Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi. 

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    Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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