Antalya'dan sıcak hava manzaraları
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Antalya'da sıcak hava artan nem oranı ile birlikte vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Sıcaklığın yarından itibaren kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.
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1Antalya'da sıcak hava ve nem hayatı olumsuz etkiliyor.
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2Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 60'lara kadar yükseldi.
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Yüksek nem oranının hissedilen sıcaklığı artırması nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere koştu.
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Başta Konyaaltı Sahili olmak üzere plajlarda yoğunluk yaşandı.
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Çok sayıda kişi denizde yüzerken, bazıları ise su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.
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SICAKTAN BUNALAN KÖPEK BUZDOLABINA GİRDİ
Sıcak hava ve nem vatandaşların yanı sıra hayvanları da etkiliyor.
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Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi.
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8Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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