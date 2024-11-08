Antalya'dan sonra Muğla geliyor: İhracatı 100 milyon dolara yükseldi

Nar üretiminde Antalya’nın ilk sırada yer aldığını, Antalya’yı; Muğla, Mersin, Adana, Denizli illerinin takip ettiğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Nar üretimi Akdeniz ülkelerinde 5 bin yılı aşkın bir süredir yapılmakla birlikte 2000’li yıllarla birlikte büyük bir gelişim gösterdi. İhracatta üretimle uyumlu olarak arttı.