Antalya'dan sonra Muğla geliyor: İhracatı 100 milyon dolara yükseldi
Türkiye’de en fazla Nar üretiminde Antalya’dan sonra ikinci sırada yer alan Muğla, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde nar ihracatı yüzde 32’lik artışla 75 milyon dolardan 100 milyon dolara yükseldi.
Nar üretiminde Antalya’nın ilk sırada yer aldığını, Antalya’yı; Muğla, Mersin, Adana, Denizli illerinin takip ettiğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Nar üretimi Akdeniz ülkelerinde 5 bin yılı aşkın bir süredir yapılmakla birlikte 2000’li yıllarla birlikte büyük bir gelişim gösterdi. İhracatta üretimle uyumlu olarak arttı.