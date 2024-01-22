Antalya'dan sonra Muğla'da da sahilde ceset bulundu! Son 6 günde 9 ceset!
Antalya'da sahile son 6 günde 8 cansız beden vurdu. 4 ilçenin sahillerinde bulunan cansız bedenlerin kimlikleri araştırılırken bir ceset de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahilde bulundu. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirtilen kadın cesedin de düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor. Daha önce cesedi bulunan 7 şahısın ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği belirlenmişti. Serik'te bulunan kadın cesedinin ise 13 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alınmıştı.
Antalya sahilinde peş peşe cansız bedenler bulundu. Kimlikleri ve ölüm nedenleri araştırılırken bir ceset de Muğla'nın Köyceğiz sahilinde bulundu. Bu ceset ile birlikte son 6 günde Antalya ve Muğla'da bulunana ceset sayısı 9'a yükseldi.