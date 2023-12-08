Antalya’da şiddetli yağış (Caddeler ve seralar sular altında kaldı)
Antalya’nın Serik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yolda kalan araçlar, su birikintisi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı evlerin bahçeleriyle seralar sular altında kaldı.
Antalya’da şiddetli sağanak etkisini gösterdi.
Serik’te sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.İlçe merkezindeki Dumlupınar Caddesi’nde rögarlardan taşan su, bir okulun önündeki sokağa doldu.