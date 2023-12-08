Antalya’da şiddetli yağış (Caddeler ve seralar sular altında kaldı)

Antalya’nın Serik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yolda kalan araçlar, su birikintisi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı evlerin bahçeleriyle seralar sular altında kaldı.

Antalya’da şiddetli yağış (Caddeler ve seralar sular altında kaldı) - 1

Antalya’da şiddetli sağanak etkisini gösterdi.

Serik’te sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

İlçe merkezindeki Dumlupınar Caddesi’nde rögarlardan taşan su, bir okulun önündeki sokağa doldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da şiddetli yağış (Caddeler ve seralar sular altında kaldı) - 2

Öğrencilerin okula girişte zorlandığı yolda, bazı araçlarda su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı.

Araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılırken, Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.
Antalya’da şiddetli yağış (Caddeler ve seralar sular altında kaldı) - 3

BAHÇELERİ SU BASTI

Kadriye Mahallesi’nde bazı evlerin bahçelerini su bastı.

Serik Belediyesi itfaiye ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
Antalya’da şiddetli yağış (Caddeler ve seralar sular altında kaldı) - 4

Belek - Kadriye turizm yolunda da yağmur suları birikti.

Araçlarıyla oteller bölgesine gidenler zor anlar yaşadı.
Antalya’da şiddetli yağış (Caddeler ve seralar sular altında kaldı) - 5

Bazı araç sürücüleri suların çekilmesini bekledi, bazı mahallelerde çilek seraları su altında kaldı.

İlçede yağmur öğle saatlerine doğru şiddetini yitirdi.
Antalya’da şiddetli yağış (Caddeler ve seralar sular altında kaldı) - 6
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