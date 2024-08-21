Antalya’da tedirgin eden görüntü: “Bir şey olursa kaza değil, cinayet olur”
Antalya’da çocuk parkı ve evlerin bulunduğu alandaki ağacın içinden geçen elektrik telleri, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, elektrik kaçağı ya da yangın tehdidi nedeniyle birçok kuruma başvurmalarına rağmen sonuç alamamaktan şikayetçi…
Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi’ndeki 1421 Sokak’ta yer alan Abdal Musa Parkı’nın da bulunduğu alanda ağaç içerisinden geçen elektrik telleri, bölgedeki vatandaşlarda tedirginlik yaratıyor.