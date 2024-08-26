Antalya’da tekneye pala, bıçak ve sopalarla baskın: 4 yaralı
Antalya’da Kaleiçi Yat Limanı’nda bir tur teknesi, pala, bıçak ve sopalı saldırganlar tarafından basıldı. Kalabalık grubun saldırısında tekne sahibi ile 3 çalışan yaralandı. Bir tekne çalışanının, içlerinden birinin kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri süren Yaşar P. ile Mehmet D, gözaltına alındı.
Antalya’da pala, bıçak ve sopalarla bir tekneyi basan saldırganlar 4 kişiyi yaraladı.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kaleiçi Yat Limanı’nda yaşandı.