Antalya’da tur teknesi gerilimi: Mahalleli vinç çağırıp iskeleyi söktürdü
Antalya’nın Aksu ilçesinde tur teknesi ile mahalleli arasında iskele gerilimi yaşandı. Mahalleli, kendileri tarafından yaptırılan iskeleye yanaşan tur teknesine tepki gösterdi. Tekne uzun süre iskeleden ayrılmayınca, mahalleli vinç çağırıp iskeleyi yerinden söktürdü.
Antalya’da iskele gerilimi yaşandı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi ile Kumköy Mahallesi kesişiminde iskelenin bulunduğu alanda meydana geldi.