Antalya’da tur teknesi gerilimi: Mahalleli vinç çağırıp iskeleyi söktürdü

Antalya’nın Aksu ilçesinde tur teknesi ile mahalleli arasında iskele gerilimi yaşandı. Mahalleli, kendileri tarafından yaptırılan iskeleye yanaşan tur teknesine tepki gösterdi. Tekne uzun süre iskeleden ayrılmayınca, mahalleli vinç çağırıp iskeleyi yerinden söktürdü.

Antalya’da tur teknesi gerilimi: Mahalleli vinç çağırıp iskeleyi söktürdü - 1

Antalya’da iskele gerilimi yaşandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi ile Kumköy Mahallesi kesişiminde iskelenin bulunduğu alanda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da tur teknesi gerilimi: Mahalleli vinç çağırıp iskeleyi söktürdü - 2

Turist taşıyan tur teknesi iskeleye yanaştı.

Teknenin uzun süre bekleme yaptığını gören mahalleli, kendilerinin yaptırdığı iskeleye gidip kaptandan ayrılmasını istedi.

Antalya’da tur teknesi gerilimi: Mahalleli vinç çağırıp iskeleyi söktürdü - 3

Kaptan, bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tepkili kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekti, teknedeki turistler ise tahliye edildi.

Antalya’da tur teknesi gerilimi: Mahalleli vinç çağırıp iskeleyi söktürdü - 4

“MAL BİZİM, SÖKECEĞİZ”

İskeleye gün içerisinde birden fazla tur teknesinin gelerek, uzun süre bekleme yapmasından rahatsız olduklarını belirten mahalleli ile tekne sahipleri arasında yaşanan tartışma, uzun süre devam etti.

Antalya’da tur teknesi gerilimi: Mahalleli vinç çağırıp iskeleyi söktürdü - 5

Kalabalık, tekne iskeleden ayrılmayınca vinç çağırdı.

Bir mahalleli vinç geldiği sırada iskeleye vurup, “Mal bizim mi değil mi, mal bizim abi, sökeceğiz.” diye bağırdı.

Antalya’da tur teknesi gerilimi: Mahalleli vinç çağırıp iskeleyi söktürdü - 6

İskele sökülürken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahalleli saatler sonra dağıldı.

Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç “Yeni bir yat gelmiş. Kumköy halkımıza haber verdiler. Biz de Kumköy Muhtarlığı olarak duruma müdahale ettik. Turist taşıyorlarmış. Turistleri boşalttılar. Vatandaş bir daha tekne bağlamasınlar, diye iskeleyi söktürdü.” diye konuştu.
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