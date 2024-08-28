Antalya’da tur teknesi gerilimi: Mahalleli vinç çağırıp iskeleyi söktürdü

İskele sökülürken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahalleli saatler sonra dağıldı.

Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç “Yeni bir yat gelmiş. Kumköy halkımıza haber verdiler. Biz de Kumköy Muhtarlığı olarak duruma müdahale ettik. Turist taşıyorlarmış. Turistleri boşalttılar. Vatandaş bir daha tekne bağlamasınlar, diye iskeleyi söktürdü.” diye konuştu.