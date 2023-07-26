Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman yangınında söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale ile gece boyunca devam etti. Şu ana kadar yanan alanın 180 hektarı geçtiği belirtilliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.08'de yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.