Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Yangına hızlı müdahale yapıldığını vurgulayan Yumaklı, "Bu zamana kadarki yangınların tamamında başarımız tamamen çok hızlı ve güçlü müdahaleydi. Bu yangına da 9 dakika içerisinde müdahale edilmesine rağmen bu topoğrafyanın kara gücüne izin vermemesi sebebiyle bu kadar uzadı." ifadesini kullandı.

Yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu yönündeki soruya Yumaklı, "Şu an için bunu tam söylemek zor ama en son 150 ile 200 hektar alan arasında bir ölçüm yapıldı. Her şey bittikten sonra daha net söyleyebileceğiz." dedi.



Bakan Yumaklı, tüm çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve vatandaşlardan olası yangınlara karşı duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.