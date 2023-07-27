Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.

Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 1

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.08'de yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 2

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 3

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.

Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 4

Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 5

KÜLÜN RÜZGARLA SAÇILMAMASI İÇİN TEDBİR

Arazi topografyası nedeniyle söndürme çalışmalarında hava araçları etkin rol üstleniyor. Hava araçlarının denizden su alarak alevlere boşalttığı ormanda karada görevli söndürme işçileri de yangının başka alana sıçramaması için mücadele ediyor.

Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 6

Soğutma çalışmalarında 'spot atma'yı engellemek için orman işçileri, su tanklarıyla yanan ağaçlardan kalan yaprakları, yanmayan alanlardaki kuru otları, ağaçlardaki kül parçacıklarına su tutarak rüzgarla uçup başka yerleri yakmasının önüne geçiyor.

Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 7

YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ

Yangının, şu an için bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi.

Şu an için yangının yayılma eğilimi bulunmadığı, yerleşim yerlerini tehdit edici bir durumun da söz konusu olmadığı kaydedildi.

Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 8
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 9
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 10
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 11
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 12
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 13
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 14
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 15
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 16
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 17
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 18
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 19
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 20
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 21
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 22
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 23
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 24
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 25
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 26
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 27
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 28
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 29
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 30
Antalya Kemer'deki orman yangını 3. gününde - 31
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