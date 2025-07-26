Antalya'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi (Alanya, Döşemeatlı, Serik... ) Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
Antalya’da 26 Temmuz Cumartesi günü yapılacak bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmalar süresince bazı mahallelerde elektrikler belirli saat aralıklarında geçici olarak kesilecek. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
Antalya’da 26 Temmuz Cumartesi bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında 7 ilçede planlı ve uzun süreli elektrik kesintileri uygulanacak. Programa göre, Alanya, Döşemealtı, Kaş, Kemer, Kumluca, Manavgat, Serik ilçelerine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını merak ediyor. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?