Antalya'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi (Alanya, Döşemeatlı, Serik... ) Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?

KAŞ



2025-07-26 10:00:00 - 17:00:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması



Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ÇAVDIR Mah. ÇAVDIR Sk. bölgelerinde 26/07/2025 10:00:00 - 26/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



KEMER



2025-07-26 09:00:00 - 16:00:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması



Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ KUZDERE 2 NCİ,MERKEZ KUZDERE MAH,MERKEZ KUZDERE MAH.,MERKEZ KUZDERE MUSTAFA KEMAL,MERKEZ KUZDERE Mah. MERKEZ Cd,MERKEZ KUZDERE Mah. MUSTAFA KEMAL Cd,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. KARADERE K.Ev.,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. ÇAYBAŞI K.Ev. bölgelerinde 26/07/2025 09:00:00 - 26/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.