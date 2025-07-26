Antalya'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi (Alanya, Döşemeatlı, Serik... ) Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Antalya’da 26 Temmuz Cumartesi günü yapılacak bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmalar süresince bazı mahallelerde elektrikler belirli saat aralıklarında geçici olarak kesilecek. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Antalya'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi (Alanya, Döşemeatlı, Serik... ) Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1

Antalya’da 26 Temmuz Cumartesi bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında 7 ilçede planlı ve uzun süreli elektrik kesintileri uygulanacak. Programa göre, Alanya, Döşemealtı, Kaş, Kemer, Kumluca, Manavgat, Serik ilçelerine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını merak ediyor. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi (Alanya, Döşemeatlı, Serik... ) Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2

ALANYA

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

2025-07-26 09:00:00 - 13:00:00

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OBA KARAKOCALI,MERKEZ OBA Mah. BEDENLİLER Sk.,MERKEZ OBA Mah. CÖMLER Sk.,MERKEZ OBA ÇELİKLER,MERKEZ TOSMUR Mah. POSTALLI Sk.,MERKEZ TOSMUR POSTALLI,OBA Mah. KOCAHERİF Sk. no: 17/ OBA Mah. KOCAHERİF Sk. no: 17/ bölgelerinde 26/07/2025 09:00:00 - 26/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


Antalya'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi (Alanya, Döşemeatlı, Serik... ) Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3

KAŞ

2025-07-26 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ÇAVDIR Mah. ÇAVDIR Sk. bölgelerinde 26/07/2025 10:00:00 - 26/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEMER

2025-07-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ KUZDERE 2 NCİ,MERKEZ KUZDERE MAH,MERKEZ KUZDERE MAH.,MERKEZ KUZDERE MUSTAFA KEMAL,MERKEZ KUZDERE Mah. MERKEZ Cd,MERKEZ KUZDERE Mah. MUSTAFA KEMAL Cd,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. KARADERE K.Ev.,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. ÇAYBAŞI K.Ev. bölgelerinde 26/07/2025 09:00:00 - 26/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi (Alanya, Döşemeatlı, Serik... ) Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4

KUMLUCA

2025-07-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ALTINYAKA,MERKEZ ALTINYAKA Mah.,MERKEZ GÖLCÜK ÇAYIR,MERKEZ GÜZÖREN KARAŞAR,MERKEZ KARACAAĞAÇ,MERKEZ KARACAAĞAÇ Mah.,MERKEZ ÇALTI bölgelerinde 26/07/2025 09:00:00 - 26/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT

2025-07-26 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ÇAKIŞ Mah. YENİKÖY Sk. bölgelerinde 26/07/2025 09:00:00 - 26/07/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi (Alanya, Döşemeatlı, Serik... ) Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5

DÖŞEMEALTI

2025-07-26 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ BADEMAĞACI,MERKEZ DAĞBELİ,MERKEZ EKŞİLİ,MERKEZ KARAVELİLER,MERKEZ KOVANLIK;BURDUR,BUCAK,KARAOT KÖYÜ AYKIRI Mah.,KARAOT KÖYÜ CAMİ Mah.,KARAOT KÖYÜ EREKLİ Mah.,KARAOT Köyü EREKLİ Mah.,KARAOT Köyü HANYIKIĞI Mah. bölgelerinde 26/07/2025 10:00:00 - 26/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SERİK

2025-07-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK Mah. KELEBEK Cd bölgelerinde 26/07/2025 09:00:00 - 26/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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