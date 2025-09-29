Antalya'nın birçok ilçesinde (Alanya,Manavgat, Muratpaşa) elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Akdeniz Dağıtım Şirketi (AEDAŞ) yapım ve onarım çalışması sebebiyle Antalya'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki Antalya elektrik kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek? Antalya elektrik kesintisi kaç saat sürecek?
Antalya elektrik kesintisi programı Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi (AEDAŞ) tarafından paylaşıldı. Şirketin açıklamasına göre, Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Kaş, Kepez, Manavgat, Muratpaşa, ilçelerindeki birçok mahalle ve köyde elektrik hizmetinde belirli saatlerde aksama yaşanacak.
29 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI AYRINTILARI