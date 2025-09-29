Antalya'nın birçok ilçesinde (Alanya,Manavgat, Muratpaşa) elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Antalya elektrik kesintisi programı Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi (AEDAŞ) tarafından paylaşıldı. Şirketin açıklamasına göre, Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Kaş, Kepez, Manavgat, Muratpaşa, ilçelerindeki birçok mahalle ve köyde elektrik hizmetinde belirli saatlerde aksama yaşanacak.



29 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI AYRINTILARI