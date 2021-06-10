Antalya'nın içme suyu kaynağının dibi çöplük gibi

"İnsanoğlu sudan oluşmuştur" diyen Gökoğlu, "İnsanoğlu, ana rahmine düştüğünden beri sudur. Elimizdeki güzellik ve değerlerin kıymetini bilemiyoruz. Üşüyoruz şu anda. Buz gibi suyun altına dalıyoruz. Toroslar'ın hemen bitimi ve Antalya'ya hayat veren kaynaklar bunlar. Çok içler acısı durumda. İnsanların duyarlı olmasını istiyoruz. Kendi elimizle buraları kirletirsek ileride içecek su bulamayız. Kırkgöz'den çıkan ve yine buradan yer altına karışan sular Antalya'nın içme sularıdır" ifadelerini kullandı.

"SU YAŞAM DEMEKTİR" Kırkgöz'ün çöplüğe dönüştüğünü, su altı videolarıyla da belgelediklerini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Karada aklınıza gelen ne varsa sudan çıktı. Niye böyle acımasızlar, anlayamıyoruz. Plastik pet şişeler, bezler, maskeler, karada ne varsa burada suyun altında var. Burası adeta bir çöplük olmuş. Ben Kırkgöz'e 'Dünya'nın cenneti' diyorum. Su altından baktığınızda turkuaz renginde bir ton var. Karadan daha net bir görüş var. Biz burada Kırkgöz'e indiğimiz zaman büyüleniyoruz ancak bu kirliliği de gördüğümüzde üzülüyoruz, utanıyoruz. Atılan her atık madde, su yaşamını etkiler. Bunların birçoğu zaten kimyasal içeriyor. İnsanın suyu kirletmesi, geleceğini kirletmesidir. Su yaşam demektir. Antalya'nın bu doğal kaynaklarının korunmaya alınması gerekiyor. Antalya için bu sular çok önem arz ediyor. Gelecekte temiz su bulmakta zorluk çekeceğiz, şimdiden dikkat etmemiz lazım" dedi.