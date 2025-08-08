Antalya'nın ''mavi altını'' dünyaya açıldı: Sağlığa pek çok faydası var

YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Sercan Koloğlu yaptığı açıklamada, "Dikimden bir yıl sonra fidan başına 1,3 kg, ikinci yıl ise 2 kg verim aldık. Ürünlerimizi Hollanda ve Orta Doğu başta olmak üzere yurt dışına pazarlıyoruz. Türkiye'de ise perakende marketlerle çalışıyoruz. Hedefimiz üretimi daha da artırarak dünyanın birçok yerine satış yapmak" dedi.

Yatırımın büyümesi için bölgede başka üreticilerin de bu alana yönelmesi gerektiğini ifade eden Koloğlu, "Yaban mersini bir furya değil, modası geçmeyecek bir ürün. İnsanlar faydalarını öğrendikçe günlük yaşamlarında daha fazla tüketecek. Pazar gücümüzün artması için birlikte hareket etmemiz şart" diye konuştu.