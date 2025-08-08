Antalya'nın ''mavi altını'' dünyaya açıldı: Sağlığa pek çok faydası var
Antalya Elmalı ilçesinde kurulan yaban mersini bahçesi, bölge çiftçiliğine yeni bir soluk getirdi. Ürünler, hem yurt dışına ihraç ediliyor hem de Türkiye'deki ulusal perakende zincirlerinde yerini alıyor.
Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Karamık Mahallesi'nde yaşayan Sercan Koloğlu ve ailesi, yaban mersini yetiştiriciliğine başlayarak bölgede bir ilke imza attı. 2023 yılında 30 dönümlük bir deneme bahçesiyle yola çıkan Sercan Koloğlu, 2024 yılında farklı çeşitleri de ekleyerek üretim alanını 200 dönüme çıkardı. Bahçede toplam 80 bin adet yaban mersini fidanı bulunuyor.