Antalya'nın sabahı kış, öğleni yaz oldu: Tatilciler neye uğradığını şaşırdı
Antalya'da sabah saatlerinde bir anda düşen hava sıcaklığı kent sakinleri ve yerleşik yabancılara kışı yaşatırken, öğle saatlerinde ise hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıktı. Kısa sürede iki mevsimi aynı anda yaşayan gurbetçi bir vatandaş, "Almanya'da iki ay önce kaloriferleri yakmaya başladık. Allah bütün güzellikleri bu ülkeye vermiş" dedi. Sahile gelip sosyal medyadan canlı yayınla akrabalarıyla görüşen bir vatandaş da, denize girdiğini söylemesine rağmen akrabalarının inanmadığını söyledi.
Dört mevsimi bir arada yaşatmasıyla bilinen turizmin başkenti Antalya, bugün kent sakinleri ve turistlere kış ile yazdan kalma günleri art arda yaşattı.