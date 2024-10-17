Antalya'nın sabahı kış, öğleni yaz oldu: Tatilciler neye uğradığını şaşırdı

Almanya'dan kısa bir süre önce Antalya'ya tatil yapmak için gelen Mehmet Ata ise, “Almanya Bremen'de yaşıyorum, Kırşehirliyim. Kısa bir tatil için Antalya'ya geldim. Deniz suyu sıcaklığı, tabiat ve doğa çok güzel. Almanya'da iki ay önce kaloriferleri yakmaya başladık, az önce çocuklarla görüştüm, orada şu an hava sıcaklığı 5 derece. Almanya'nın kuzeyinde kalıyorum, yazı çok nadir görüyoruz. Burada yazı yaşamak mükemmel, Allah bütün güzellikleri bu ülkeye vermiş” ifadelerini kullandı.