Antalya’nın su kaynaklarında alarm: Saatte 14 metreküpten 6’ya düştü
Antalya’yı besleyen Kırkgöz doğal su kaynaklarında küresel iklim krizinin yanı sıra, artan nüfusla birlikte ciddi bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, saatte 14 metreküpten şu anda 6 metreküp saate karar düşüşün yaşandığını ifade ederek içme suyu konusunda ciddi problemler yaşanabileceğine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Antalya'nın su kaynakları alarm veriyor.
Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, Antalya’nın yaklaşık 2,5 milyon nüfusuyla Türkiye’deki 5’inci büyük şehir olduğuna dikkat çekerek artan nüfusun doğal su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğuna vurgu yaptı.