Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Haberler - İHA 19.12.2021 - 13:31 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 13:34

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 1

'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 2

Bölgede kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, önlem amaçlı TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 3

Yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 4

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeniyle de uzun araçların geçişine izin verilmediği, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 5

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 6

Kar yağışı Akseki’den başlayarak Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili olduğu bildirilirken, çok sayıda mahalle yollarının da kapalı olduğu ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları başlattığı bildirildi.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 7
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 8
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 9
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 10
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 11
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 12
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 13
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı - 14

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