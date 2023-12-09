Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'da dün gece Akseki, Korkuteli, Elmalı ve Konyaaltı ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Antalya-Konya kara yolunda kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Saklıkent Kayak Merkezi'nin karlı görüntüsü, şehir merkezinden görülebiliyor.
Antalya'da dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde yaşanan kar yağışıyla Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.