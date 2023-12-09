Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'da dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde yaşanan kar yağışıyla Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.