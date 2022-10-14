Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta

''ÇOK TALEP ALIYORUZ''

Yabancı uyruklu vatandaşlara Türkçe dersi veren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ilgın Simge Atıcı, “Sınıflarımızda sayı değişiyor. A1, A2 be B1 kurslarımız var. Bu sınıfta şu anda 28 kişi var. Bazen geri dönenler olduğu için sayı değişiyor. Çok talep alıyoruz. Çok istekliler, severek öğreniyorlar. Burada öğrendikleri Türkçe ile günlük hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Haberleri izleyip, Türk dizilerini takip ediyorlar. Ara ara kitap okumaya başladılar” dedi.