Antalya’ya hava yoluyla 6 milyon turist
Turizm cenneti Antalya’yı 2023 yılının Ocak ayından bu yana hava yoluyla 6 milyon kişi ziyaret etti.
Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da turizm verileri yüz güldürüyor.
Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da turizm verileri yüz güldürüyor.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 6 Temmuz tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyon 14 bin 412 oldu.
Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27, sayısal olarak ise 1 milyon 280 bin 729 olarak gerçekleşti.
Temmuz ayının ilk altı gününde ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 490 bin 762 oldu.