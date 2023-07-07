Antalya’ya hava yoluyla 6 milyon turist

Turizm cenneti Antalya’yı 2023 yılının Ocak ayından bu yana hava yoluyla 6 milyon kişi ziyaret etti.

Antalya’ya hava yoluyla 6 milyon turist - 1

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da turizm verileri yüz güldürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’ya hava yoluyla 6 milyon turist - 2

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 6 Temmuz tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyon 14 bin 412 oldu.

Antalya’ya hava yoluyla 6 milyon turist - 3

Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27, sayısal olarak ise 1 milyon 280 bin 729 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayının ilk altı gününde ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 490 bin 762 oldu.

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