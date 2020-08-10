Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Türkiye ile Rusya arasında, corona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 06:09 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 06:11

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı. 

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 2

Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. 

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 3

Covid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. 

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 4

Havalimanından ayrılan Rus turistler, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye" ifadesini kullandı.

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 5
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 6
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 7
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 8
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 9
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 10
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 11
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 12
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 13
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 14
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 15
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 16
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 17
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 18
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi - 19

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