Antalya'ya özgü bitki; Koparmanın cezası 1 milyon TL'yi geçebiliyor
Antalya Kemer'deki Beydağları Sahil Milli Parkı'nda, bu bölgeye özgü bitki türlerinden Kemer orkidesi, baharla birlikte açmaya başladı. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, bu bitki türünü sökmenin, 557 bin 212 TL cezası olduğunu söyledi.
Kemer sınırları içerisindeki Beydağları Sahil Milli Parkı'nda, havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye has endemik bitki türleri yüzünü gösterdi. Dünyada sadece Kemer'de yetişen Kemer orkidesini görmek için bölge halkı, yerli ve yabancı turistler bölgeye turlar düzenliyor.