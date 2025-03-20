Antalya'ya özgü bitki; Koparmanın cezası 1 milyon TL'yi geçebiliyor

"KAÇAK BİTKİ TOPLAYANLARI JANDARMAYA BİLDİRİN"

Biyokaçakçılığın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz, “Vatandaşlar herhangi bir bitkisel veya hayvansal materyal toplayan kişileri gördüklerinde, jandarma veya kolluk kuvvetlerine haber versin. Bilimsel araştırmalar dahi belirli izinler gerektiriyor. Bu izinler olmadan yapılan her türlü toplama suçtur. Bir yaprak veya tohum dahi ülkemizin biyolojik zenginliğinden çalınan bir değerdir" diye konuştu.



Deniz, internet üzerinden endemik bitkilerin yumrularının satışa çıkarılmasının biyokaçakçılığın boyutlarını gözler önüne serdiğini belirterek, “Yakın dönemde gümrüklerde yapılan operasyonlarda binlerce tohum ve bitki örneği ele geçirildi. Anadolu coğrafyası sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğiyle dünya genelinde dikkat çekiyor. Maalesef bu durum kaçakçılar için de cazip hale geliyor. Bugün biz kendi topraklarımızdaki bitkileri koruyamazsak, gelecekte başka ülkelerden, yüksek maliyetlerle bu bitkilerin kullanıldığı ilaç veya tarım ürününü almak zorunda kalırız. Bunun yerine endemik bitkilerimize sahip çıkalım, biz üretelim" ifadelerini kullandı.