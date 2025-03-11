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Antalya'ya yaz geldi

Antalya'da termometreler 20 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın ederek güneşin keyfini çıkardı.

Antalya'ya yaz geldi - 1

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 56 ölçüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'ya yaz geldi - 2

Mart ayı ile birlikte yükselişe geçen hava sıcaklığını fırsat bilen kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'ya yaz geldi - 3

Yaz aylarını aratmayan sahilde kimi yürüyüş ve spor yaparken, kimisi Akdeniz'in serin sularında kulaç attı.

Antalya'ya yaz geldi - 4

Aileleri ile sahil kenarına gelenler, yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi. Hafta içi olmasına rağmen sahilde yoğunluk oluştu.

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