Antalya'ya yaz geldi
Antalya'da termometreler 20 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın ederek güneşin keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 56 ölçüldü.
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 56 ölçüldü.
Mart ayı ile birlikte yükselişe geçen hava sıcaklığını fırsat bilen kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Yaz aylarını aratmayan sahilde kimi yürüyüş ve spor yaparken, kimisi Akdeniz'in serin sularında kulaç attı.
Aileleri ile sahil kenarına gelenler, yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi. Hafta içi olmasına rağmen sahilde yoğunluk oluştu.