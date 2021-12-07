Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi

Uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Metrekareye 75-100 kilogram yağışın düşeceği bildirilmişti.