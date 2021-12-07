Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi

Antalya'da dün gece başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı.

Haberler - DHA 07.12.2021 - 11:44

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 1

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde 'da fırtına etkili oldu.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 2

FIRTINANIN HIZI 123 KİLOMETREYE ULAŞTI

Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 3

Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 4

DEV DALGALAR OLUŞTU

Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 5

Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süpermarketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 6

UÇAK SEFERLERİ AKSADI

Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 7

YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 8

Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 9

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün 'turuncu kod'lu uyarı yayınlamış, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirmişti.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 10

Uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Metrekareye 75-100 kilogram yağışın düşeceği bildirilmişti.

Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 11
Antalya'yı fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - 12

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