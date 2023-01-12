Antalya'yı sağanak ve fırtına vurdu

KAR NEDENİYLE KAPALI YOL YOK

Karayolları 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle şu an herhangi bir kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

Antalya’da Elmalı-Korkuteli, Elmalı-Seki, Sütleğen-Elmalı, Tefenni yolunda kar yağışının etkili olduğu, Burdur’un Çeltikçibeli'nde karla karışık yağmur, Isparta’nın Eğirdir-Sütçüler yolunda da kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, bu yolları kullanacakların dikkatli olması istendi.