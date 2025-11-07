Antalya'yı sağanak ve fırtına vurdu: Yollar göle döndü, hortum oluştu

Antalya'da sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, ağaç altlarına, büfelere ve kapalı alanlara sığındı.

Bazılarının ıslanmamak için koşarak kaçtığı, bazılarının ise yağmura aldırış etmeden yürümeye devam ettiği görüldü.