Antalya'yı sağanak ve fırtına vurdu: Yollar göle döndü, hortum oluştu
07.11.2025 16:00
Son Güncelleme: 07.11.2025 16:14
DHA
Antalya'da sağanak, yerini fırtına ve doluya bıraktı. Kemer'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, Demre'de hortum oluştu.
Antalya'da sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, ağaç altlarına, büfelere ve kapalı alanlara sığındı.
Bazılarının ıslanmamak için koşarak kaçtığı, bazılarının ise yağmura aldırış etmeden yürümeye devam ettiği görüldü.
Sağanak, saat 13.00 sıralarında kısa süreli doluya dönüştü. Rüzgarın da etkisiyle bazı bölgelerde fırtına çıkarken, arka arkaya çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.
Kemer ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında dolu ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.
CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU
Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü. İlçenin tamamında görülen dolu bir süre sonra yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.
Dolu nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşarken, kimileri ise kapalı alanlara sığınıp araçlarını korumaya çalıştı. Bazı iş yerlerinde de kısmi zararlar oluştuğu öğrenildi.
HORTUM SERALARIN ÖRTÜLERİNİ YIRTTI
Demre'ye bağlı Yaylakaya Mahallesi'nde ise etkili olan hortum, seraların naylon örtülerini yırttı.
YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya kent merkezinde yağışın gece saatlerine kadar aralıkla devam etmesi bekleniyor.