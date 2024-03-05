Antalya’yı sağanak ve hortum vurdu: 6 yaralı

Açıklamada, ilk belirlemelere göre Ellinci Yıl, Göksu, Hacıveliler, Toptaş, Beşikçi, Karacaören, Beykonak ve Yeni Mahalle mahallelerinde 102 çiftçiye ait 300 dekar örtü altı alanın hasar gördüğü kaydedildi. Bunların 150 dekarının tesis ve ürün hasarı, 150 dekarının ise plastik örtü hasarı olduğu bildirildi.

Yaklaşık 20 araç, 15 iş yeri ve evde hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, zarar gören Kumluca Anaokulu'nda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesinin planlandığı belirtildi.