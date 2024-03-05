Antalya’yı sağanak ve hortum vurdu: 6 yaralı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Antalya’yı sağanak ve fırtına vurdu. Kumluca ve Demre ilçelerinde çıkan hortumlarda 6 kişi yaralandı. Bölgedeki çok sayıda sera zarar gördü.
Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, Kumluca ilçesinde hortum nedeniyle 6 kişi yaralandı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün "turuncu kod" uyarısında bulunduğu kentte dün öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün “turuncu kod” uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.